La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada de 0,96 %

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Buenos Aires, 7 abr (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una bajada del 0,96 %, hasta las 2.977.480,22 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA bajó 0,92 %, a 122.389.493,80 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Aluar (-5,2 %), Sociedad Comercial del Plata (-3,9 %) y Loma Negra (-3,5 %).

Solo cerraron en terreno positivo los papeles de Transportadora de Gas del Norte (+1,7 %) y Transportadora de Gas del Sur (+1,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia mixta, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 615 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista se mantuvo en 1.392,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó 5 pesos, a 1.395 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,5 %, a 1.488,41 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,1 %, a 1.431,69 pesos por unidad. EFE

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