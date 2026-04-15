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La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada de 1,1 %

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Buenos Aires, 15 abr (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una bajada del 1,1 %, hasta las 2.917.888,82 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 1,16 %, a 119.965.736 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Transener (-3,9 %), Transportadora General del Sur (-3,2 %) y Cresud (-2,7 %).

Por el contrario cerraron en terreno positivo los papeles de Ternium (+1,32 %), Edenor (+1,3 %) y Sociedad Comercial del Plata (+1,13 %)

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con una baja promedio del 0,2 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 527 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.385 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó cinco pesos a 1.359 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo a 1.410 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 1,4 %, a 1.452 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 1 %, a 1.398,53 pesos por unidad. EFE

smo/nvm

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