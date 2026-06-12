La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,01 %

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Buenos Aires, 12 jun (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una baja del 0,01 %, hasta las 3.352.707,61 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 0,29 %, a 141.818.825,80 puntos.

Entre las líderes, las que más subieron fueron las de Transener (+2,49 %) y BBVA Argentina (+2,29 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Edenor (-2,66 %), Cresud (-2,64) y Metrogas (-2,53 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron, tras las fuertes subidas del jueves, con mejores promedios del – 0,3 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó seis puntos, a 437 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.450 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.428 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 10 pesos, a 1.460 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), bajó a 1.492,44 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,10 %, a 1.450,36 pesos por unidad.

El lunes, por ser día festivo en Argentina, los mercados no operarán por lo que no se tendrá información ni cambiaría ni bursátil. EFE

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