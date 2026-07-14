La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,19 %

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Buenos Aires, 14 jul (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una bajada del 0,19 %, hasta las 3.239.323,46 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA descendió 0,16 %, a 136.029.626,17 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Grupo Financiero Galicia (-2,2 %) y Bolsas y Mercados Argentinos (-1,9 %), mientras que las que más subieron fueron las de Metrogas (+5,6 %) y Sociedad Comercial del Plata (+2,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con subidas de hasta el 0,8 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 410 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 10 pesos, a 1.495 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial retrocedió 11,50 pesos, a 1.470,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo en 1.520 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), bajó 0,6 %, a 1.557,98 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,8 %, a 1.507,57 pesos por unidad. EFE

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