La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,30 %

2 minutos

Buenos Aires, 4 nov (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una bajada del 0,30 %, hasta las 3.095.269,40 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA retrocedió 0,74 %, hasta los 127.036.272,16 puntos.

Entre las líderes, los mayores descensos fueron para las acciones de IRSA (-5,8 %), Aluar (-3,8 %) y BBVA Argentina (-3,5 %).

Por el contrario, cerraron en positivo los papeles de Cresud (+5,8 %), Bolsas y Mercados Argentinos (+4,2 %) y Ternium (+2,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia mixta, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 655 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el precio del dólar estadounidense bajó 15 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.485 pesos para la venta al público.

En la plaza oficial mayorista, el dólar bajó a 1.452,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 15 pesos, a 1.460 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) retrocedió un 0,6 %, hasta los 1.513,25 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó un 0,3 %, a 1.495,58 pesos por dólar. EFE

nk/nvm