La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,40 %

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una bajada de 0,40 %, hasta las 3.100.074,42 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un avance del 0,13 %, hasta los 127.460.889,05 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más perdieron fueron las de Transener (-9,6 %), Sociedad Comercial del Plata (-4,6 %) y Transportadora Gas del Norte (-3,7 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Cresud (+3,6 %), IRSA (+3,1 %) e YPF (+2,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con ganancias de hasta 0,6 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina disminuyó 1,6 %, a 571 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.475 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista subió a 1.456,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 10 pesos, a 1.540 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) retrocedió 0,2 %, a 1.527,22 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,1 %, a los 1.484,35 pesos por unidad. EFE

