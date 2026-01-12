La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,41 %

Buenos Aires, 12 ene (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una bajada del 0,31 %, hasta las 3.076.946,70 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un descenso del 0,44 % para quedar en 125.164.579,83 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Transportadora Gas del Norte (-3,5 %), Sociedad Comercial del Plata (-2,8 %) y Transportadora Gas del Sur (-2,1 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Telecom Argentina (+3,8 %), IRSA (+3,4 %) y Cresud (+2,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares bajaron hasta un 0,9 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 577 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.490 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista subió 50 centavos, a 1.465,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo estable, en 1.505 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron casi sin cambios.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó unos centavos, a 1.528,37 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,1 %, a 1.487,89 pesos por unidad. EFE

