La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,42 %

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Buenos Aires, 22 jun (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una bajada del 0,42 %, hasta las 3.277.511,73 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA bajó 0,70 %, a 136.874.281,80 puntos.

Entre las líderes, las que más bajaron fueron las acciones de Grupo Supervielle (-4,7 %) y Telecom Argentina (-2,6 %), mientras que las que más subieron fueron las de Loma Negra (+2,3 %) y Grupo Financiero Valores (+2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con subidas de hasta 0,5 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina bajó a 421 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.480 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista cerró sin cambios, en 1.461 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 15 pesos, a 1.495 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), saltó 2,6 %, a 1.528,41 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,5 %, a 1.484,64 pesos por unidad. EFE

nk/cpy