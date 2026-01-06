La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,57 %

Buenos Aires, 6 ene (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una bajada del 0,57 %, hasta las 3.112.376,81 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una merma del 0,58 % para quedar en 127.312.612,66 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Loma Negra (-2,4 %), Pampa Energía (-2,4 %) y Transportadora Gas del Sur (-2,3 %).

En tanto, las que más subieron fueron Bolsas y Mercados Argentinos (+4,5 %), Transener (+2 %) y Ternium (+1,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar y sin grandes variantes, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 562 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.490 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.467 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 5 pesos, a 1.520 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,3 %, a 1.539,65 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,2 %, a los 1.498,06 pesos por unidad. EFE

