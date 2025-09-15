La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,64 %

Buenos Aires, 15 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una bajada del 0,64 %, hasta las 1.748.701,64 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA descendió 0,90 %, hasta los 74.421.976,03 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Grupo Financiero Valores (-5,2 %), Transener (-5 %) y Transportadora Gas del Norte (-4,6 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Ternium (+3,7 %), Cresud (+3 %) y Telecom Argentina (+1,8 %).

Los títulos públicos argentinos bajaron un 1 % en promedio en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina se ubicó en los 1.040 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense subió 10 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.475 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista, el valor de la moneda estadounidense subió a 1.465,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ avanzó 30 pesos, hasta los 1.455 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,3 %, hasta 1.500,53 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 1,3 %, hasta los 1.488,06 pesos por dólar. EFE

