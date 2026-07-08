La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,67 %

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Buenos Aires, 8 jul (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una bajada del 0,67 %, hasta las 3.202.489,47 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA descendió 0,26 %, a 134.558.340,78 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de BBVA Argentina (-3,5 %) y Metrogas (-3 %), mientras que las que más subieron fueron las de Sociedad Comercial del Plata (+2,8 %) y YPF (+1,8 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta el 1,1 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 408 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.510 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial aumentó avanzó a 1.487 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 5 pesos, a 1.520 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,2 %, a 1.575,92 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) se mantuvo 1.529 pesos por unidad.

Este jueves 9 de julio, día festivo en Argentina, no habrá operaciones bursátiles ni cambiarias.

En tanto, el viernes 10 de julio, día no laborable en Argentina, habrá negociaciones bursátiles, pero sin liquidación ya que es día no abren los bancos, por lo que tampoco habrá operaciones cambiarias. EFE

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