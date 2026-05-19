La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,47 %

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Buenos Aires, 19 may (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una bajada del 1,47 %, hasta las 2.774.731,25 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 1,19 %, a 117.372.695,39 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Banco Macro (-5,4 %) y Grupo Supervielle (-5,2 %), mientras que las que más subieron fueron las de Metrogas (+4,3 %) y Transener (+3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta 0,6 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 545 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.398 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 15 pesos, y cerró en 1.435 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), avanzó 0,3 %, a 1.490,48 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,4 %, a 1.433,99 pesos por unidad. EFE

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