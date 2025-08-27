La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 2,91 %

Buenos Aires, 27 ago (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una bajada del 2,91 %, hasta las 1.974.150,59 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA cerró con una merma del 2,92 % % para quedar en 83.879.976,35 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Loma Negra (-5,4 %), Sociedad Comercial del Plata (-5,2 %) y Metrogas (-5,2 %).

Solo cerraron en terreno positivo los papeles de Aluar, que avanzaron el 2,8 %.

Los títulos públicos argentinos cedieron un 0,3 % promedio en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina subió 2,5 %, a 850 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense en el estatal Banco Nación bajó 10 pesos, a 1.320 pesos para la compra y 1.360 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista bajó a 1.349 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo en 1.365 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia dispar.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó levemente, a 1.354,79 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,4 %, hasta los 1.358,27 pesos por dólar. EFE

