La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 2,92 %

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Buenos Aires, 16 jun (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una baja del 2,92 %, hasta las 3.254.705,52 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 3,49 %, a 136.871.001,38 puntos.

Entre las líderes, las que más bajaron fueron las de Transportadora Gas del Norte (-4,4 %) y Transportadora Gas del Sur (-4,4 %), mientras que solo terminaron en terreno positivo las acciones de IRSA (+0,6 %), Grupo Supervielle (+0,4 %) y Grupo Financiero Valores (+0,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo de Argentina subió a 430 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.455 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.436 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 10 pesos, a 1.470 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,4 %, a 1.496,40 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,2 %, a 1.453,73 pesos por unidad. EFE

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