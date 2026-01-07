La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 3,16 %

Buenos Aires, 7 ene (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una bajada del 3,16 %, hasta las 3.013.957,34 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una merma del 3,29 % para quedar en 123.022.640,15 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de YPF (-6 %), Edenor (-5,8 %) y Central Puerto (-5,2 %).

Solo cerraron en terreno positivo los papeles de Terniun (+3,1 %) y Transener (+0,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares bajaron hasta un 0,6 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 575 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó cinco pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.485 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.460 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó cinco pesos, a 1.515 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,4 %, a 1.533,17 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,2 %, a los 1.494,56 pesos por unidad. EFE

