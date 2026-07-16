La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 3,22 %

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Buenos Aires, 16 jul (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una bajada del 3,22 %, hasta las 3.185.257,36 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA descendió 3,15 %, a 134.065.184,05 puntos.

Todas las líderes cerraron en terreno negativo, pero las que más cayeron fueron las de Grupo Supervielle (-5,3 %), Banco Macro (-4,9 %) y Metrogas (-4,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 410 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.495 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial subió un peso, a 1.475,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó 5 pesos, a 1.525 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subbió 0,4 %, a 1.566,68 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,1 %, a 1.512,49 pesos por unidad. EFE

nk/lpm