La Bolsa de Buenos Aires cierra con una caída de 3,84 %

Buenos Aires, 23 feb (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una caída del 3,84 %, hasta las 2.763.058,74 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 3,57 % para quedar en 113.333.056,10 puntos.

Todas las líderes cerraron en negativo, pero las mayores bajadas fueron para las acciones de Aluar (-6,7 %), Ternium (-6,3 %) y Grupo Supervielle (-5,6 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con pérdidas de hasta el 1,3 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 537 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.390 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.368 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó 5 pesos, a 1.425 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,1 %, a 1.1441,16 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,5 %, a 1.394,84 pesos por unidad. EFE

nk/nvm