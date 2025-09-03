La Bolsa de Buenos Aires cierra con una caída del 2,11 %

2 minutos

Buenos Aires, 3 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una caída del 2,11 %, hasta las 1.933.986,48 unidades.

También el índice general S&P BYMA cerró con un descenso del 2,14 %, para quedar en 82.006.013,39 puntos.

Todas las líderes cerraron en terreno negativo, pero las mayores bajadas fueron para los papeles de Aluar (-4,7 %), IRSA (-4,1 %) y Metrogas (-4 %).

Los títulos públicos argentinos avanzaron 1 % promedio en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina subió 7,3 %, a 898 puntos básicos, su mayor nivel en cinco años.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense en el estatal Banco Nación se mantuvo en 1.375 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista, el valor de la moneda estadounidense subió a 1.361 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó 10 pesos, a 1.350 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia dispar.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) descendió a 1.370,14 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,3 %, hasta los 1.370,14 pesos por dólar. EFE

nk/enb