La Bolsa de Buenos Aires cierra con una caída del 2,27 %

2 minutos

Buenos Aires, 1 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una caída del 2,27 %, hasta las 1.939.743,31 unidades.

También el índice general S&P BYMA cerró con una bajada del 2,26 %, para quedar en 82.039.749,49 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Bolsas y Mercados Argentinos (-3,9 %), IRSA (-3,8 %) y Telecom Argentina (-3,7 %).

Solo cerraron en terreno positivo los papeles de Aluar (+3,9 %) y Ternium (+1,2 %).

Los títulos públicos argentinos retrocedieron 2 % promedio en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina se mantuvo en 837 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense en el estatal Banco Nación subió 25 pesos, a un récord de 1.385 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista subió a 1.374,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ saltó 35 pesos, a 1.355 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 2,7 %, a 1.391,51 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 1,4 %, hasta los 1.376,49 pesos por dólar. EFE

