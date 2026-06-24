La Bolsa de Buenos Aires cierra con una caída del 4,25 %

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Buenos Aires, 24 jun (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una caída del 4,25 %, hasta las 3.110.490,18 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA bajó 4,21 %, a 129.718.191,24 puntos.

La caída responde a una negativa reacción de los inversores tras la decisión de la calificadora Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI) de mantener a Argentina en la categoría ‘standalone’ (mercado aislado), a la que fue rebajada en 2021 desde la de ‘mercado emergente’.

Todas las líderes cerraron en terreno negativo, pero las mayores caídas fueron para BBVA Argentina (-6,7 %) y Grupo Supervielle (-6,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta 0,7 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina subió a 438 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.495 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista avanzó a 1.479 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 25 pesos, a 1.530 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), saltó 1,7 %, a 1.580,44 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,1 %, a 1.505,75 pesos por unidad. EFE

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