La Bolsa de Buenos Aires cierra con una leve caída de 0,63 %

2 minutos

Buenos Aires, 28 ago (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una leve caída de 0,63 %, hasta las 1.984.845,04 unidades.

También el índice general S&P BYMA cerró con una baja del 0,62 %, para quedar en 84.069.888,68 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Aluar (+3,87 %), Telecom Argentina (+2,73 %) y Bolsas y Mercados Argentinos (+1,6 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Sociedad Comercial del Plata (-4,51 %), Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (-2,66 %) y Metrogas (-2,42 %).

Los títulos públicos argentinos retrocedieron un 0,2 % promedio en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 837 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense en el estatal Banco Nación subió 15 pesos, a 1.320 pesos para la compra y 1.360 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista subió a 1.342 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ cerró sin variaciones a 1.350 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia a la bajada.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,6 %, a 1.355,27 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 1 %, hasta los 1.357,34 pesos por dólar. EFE

