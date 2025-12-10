The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una suba del 0,90 %

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Buenos Aires, 10 dic (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una suba del 0,90 %, hasta las 3.013.646,79 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un alza del 0,74 %, hasta los 123.274.260 puntos.

Entre las líderes, las que más ganaron fueron las acciones de Loma Negra (+4,5 %), Transportadores de Gas del Norte (+3,7 %) y Banco Macro (+2,5 %).

Solo cerraron en terreno negativo los papeles de Sociedad Comercial del Plata (-4,0 %), Aluar (-3,5 %), y Edenor (-1,84 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron una mejora promedio de 0,78 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 628 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó 0,34 % en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.460 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.437 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 0,35 %, a 1.450 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron sin variación.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,7 %, a 1.496,94 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,2 %, a 1.471,35 pesos por dólar. EFE

smo/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR