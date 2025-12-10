La Bolsa de Buenos Aires cierra con una suba del 0,90 %

Buenos Aires, 10 dic (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una suba del 0,90 %, hasta las 3.013.646,79 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un alza del 0,74 %, hasta los 123.274.260 puntos.

Entre las líderes, las que más ganaron fueron las acciones de Loma Negra (+4,5 %), Transportadores de Gas del Norte (+3,7 %) y Banco Macro (+2,5 %).

Solo cerraron en terreno negativo los papeles de Sociedad Comercial del Plata (-4,0 %), Aluar (-3,5 %), y Edenor (-1,84 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron una mejora promedio de 0,78 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 628 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó 0,34 % en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.460 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.437 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 0,35 %, a 1.450 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron sin variación.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,7 %, a 1.496,94 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,2 %, a 1.471,35 pesos por dólar. EFE

