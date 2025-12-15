La Bolsa de Buenos Aires cierra con una suba del 1,09 %

2 minutos

Buenos Aires, 15 dic (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una suba de 1,09 %, hasta las 3.011.572,12 unidades.

Entre las líderes, las que más ganaron fueron las acciones de Banco de Valores (+3,96 %), Banco Supervielle (+3,67 %) y el Grupo Financiero Galicia (+2,03 %).

Las compañías cerraron en terreno positivo los papeles de Bolsas y Mercados (-1,66 %), Transportadora de Gas del Norte (-1,12 %) y Aluar Aluminio Argentino (-0,05 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares se mantuvieron estables, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 602 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.465 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista tuvo una variación de -0,17 % y quedó a 1438,5 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 35 pesos y quedó a 1.480 para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) tuvo una variación positiva de 1,3 % y quedó a 1.528,81 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió un 0,9 %, a 1.492,01 pesos por unidad. EFE

fpe/sbb