La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,13 %

2 minutos

Buenos Aires, 5 ene (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una subida del 0,13 %, hasta las 3.130.196,92 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una merma del 0,06 % para quedar en 128.054.445,66 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más ganaron fueron las de Bolsas y Mercados Argentinos (+5,5 %), Ternium (+3,6 %) y Grupo Supervielle (+2,3 %).

En tanto, las que más perdieron fueron IRSA (-2,9 %), Sociedad Comercial del Plata (-2,6 %) y Transener (-2,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar y sin grandes variantes, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 566 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.495 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.469,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó 15 pesos, a 1.515 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,1 %, a 1.544,75 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,3 %, a los 1.501,49 pesos por unidad. EFE

nk/gpv