La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,37 %

2 minutos

Buenos Aires, 5 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una subida del 0,37 %, hasta las 1.997.624,40 unidades.

También el índice general S&P BYMA cerró con un ascenso del 0,46 %, para quedar en 84.984.580 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Grupo Supervielle (+2,55 %), Grupo Financiero Galicia (+0,76 %) e YPF (+0,82 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Ternium (-3,77 %), Molinos (-3,59 %) y Cablevisión (-3,29 %).

Los títulos públicos argentinos retrocedieron un 0,3 % promedio en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina subió el 0,9 %, a 901 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense en el estatal Banco Nación subió un 0,36 % a 1.380 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista, el valor de la moneda estadounidense bajó a 1.355 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 5 pesos, a 1.370 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) avanzó 0,7 %, a 1.390,52 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,4 %, hasta los 1.383,33 pesos por dólar. EFE

smo/sbb