La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,46 %

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Buenos Aires, 17 jul (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con un alza del 0,46 %, hasta las 3.199.934,38 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA subió 0,74 %, a 135.055.223,57 puntos.

Entre las líderes, las que más subieron fueron las acciones de Metrogas (+3,35 %), YPF (+2,92 %) y Transener (+1,6 %).

Cerraron en terreno negativo Sociedad Comercial del Plata (-1,34 %), Bolsas y Mercados Argentinos (-0,82 %) y Loma Negra (-0,63 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia a la subida, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 418 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió a 1.500 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial subió un 0,14 %, a 1.478 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 5 pesos, a 1.530 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,3 %, a 1.570,83 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,5 %, a 1.519,39 pesos por unidad. EFE

fpe/lpm