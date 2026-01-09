La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,50 %

Buenos Aires, 9 ene (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una subida del 0,50 %, hasta las 3.089.461,07 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un alza del 0,66 % para quedar en 106.915.787,73 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Transener (+3,3 %), Aluar (+3,1 %) y BBVA (+2,2 %).

Solo cerraron en terreno negativo los papeles de Telecom (-1,4 %), Metrogas (-1,3 %) y Transportadora de Gas del Norte (-0,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares subieron hasta un 1,6 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 566 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.490 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista subió 2 pesos, a 1.465 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo estable a 1.505 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron casi sin cambios.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó dos pesos, a 1.528,86 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó cinco pesos, a 1.489,42 pesos por unidad. EFE

