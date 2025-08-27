La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,57 %

2 minutos

Buenos Aires, 26 ago (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una subida del 0,57 %, hasta 2.033.345,31 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA cerró con un avance del 0,45 % % para quedar en 86.406.759,08 puntos.

Las acciones que más subieron fueron las de Loma Negra (+9,01 %), Transportadora Gas del Norte (+7,08 %) y Molinos (+6,94 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Bolsas y Mercados Argentinos (-8,16 %) y Ternium (-3,14 %).

El índice de riesgo país de Argentina se disparó 14,8 %, a 829 puntos básicos, su mayor nivel desde abril pasado.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense en el estatal Banco Nación se mantuvo en 1.330 pesos para la compra y 1.370 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista subió a 1.355,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo en 1.365 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con leve tendencia a la bajada.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó un 0,5 %, hasta los 1.354,94 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,7 %, hasta los 1.352,46 pesos por dólar. EFE

