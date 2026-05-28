La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,57 %

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Buenos Aires, 28 may (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una subida del 0,57 %, hasta las 3.089.496,72 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,55 %, a 130.523.437,59 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Banco Macro (+2,8 %) y Transener (+2,1 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Grupo Financiero Valores (-2,8 %) y Central Puerto (-2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con mejoras de hasta el 0,7 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a 496 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.430 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.409 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ retrocedió 10 pesos, a 1.430 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,3 %, a 1.485,51 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,2 %, a 1.432,63 pesos por unidad. EFE

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