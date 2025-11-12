La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,88 %

Buenos Aires, 12 nov (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una subida del 0,88 %, hasta las 2.984.607,77 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA avanzó un 0,80 %, hasta los 123.591.149,70 puntos.

Entre las líderes, los mayores ascensos fueron para las acciones de Sociedad Comercial del Plata (+6,3 %), Loma Negra (+3,6 %) y Telecom Argentina (+3,3 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Aluar (-4,1 %), Transportadora Gas del Sur (-1,5 %) y Edenor (-1,5 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 605 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.435 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista descendió a 1.408 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 10 pesos, a 1.435 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia mixta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,1 %, a 1.477,42 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió un 0,2 %, a 1.451,89 pesos por dólar. EFE

