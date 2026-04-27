La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,90 %

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Buenos Aires, 27 abr (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una subida del 0,90 %, hasta las 2.866.257,12 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó el 1,06 %, hasta los 119.012.281,10 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Cresud (+3,1 %), Bolsas y Mercados Argentinos (+2,2 %) y Banco Macro (+1,9 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Transener (-4,8 %) y Loma Negra (-1,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta el 1,1 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 573 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 20 pesos, a 1.440 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.416 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 10 pesos, a 1.430 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió el 1,4 %, a 1.519,09 pesos por unidad.

Por su parte, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue al comprar activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó el 1,6 %, a 1.461,73 pesos por unidad. EFE

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