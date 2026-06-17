La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,14 %

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Buenos Aires, 17 jun (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una subida del 1,14 %, hasta las 3.291.882,74 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,99 %, a 138.225.477,90 puntos.

Entre las líderes, las que más subieron fueron las de Grupo Supervielle (+3,3 %) y BBVA Argentina (+3,1 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Cresud (-2,7 %) y Transportadora Gas del Norte (-1,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta el 0,9 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina subió a 435 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.460 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.441 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 5 pesos, a 1.475 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,6 %, a 1.504,99 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,5 %, a 1.461,63 pesos por unidad. EFE

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