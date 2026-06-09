La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,2 %

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Buenos Aires, 9 jun (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una subida del 1,2 %, hasta las 3.149.066,47 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,98 %, a 134.260.100 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Telecom (+6,0 %) y Loma Negra (+5,5 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Metrogas (-2,2 %) y Transener (-1,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajas de hasta el 0,6 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 498 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.460 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.441 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ avanzó 15 pesos, a 1.460 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), bajó a 1.517,24 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,6 %, a 1.457,96 pesos por unidad. EFE

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