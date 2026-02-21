La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,20 %

2 minutos

Buenos Aires, 19 feb (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una subida del 1,20 %, hasta las 2.873.248,32 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un avance del 1,27 % para quedar en 117.532.894,7 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Bolsas y Mercados Argentinos (+8,21 %), Grupo Financiero Galicia (+4,74 %) y Cresud (+4,6 %).

Solo cerraron en terreno negativo los papeles de Metrogas (-2,29%), Aluar (-2,17 %) y Sociedad Comercial del Plata (-2,14 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con ganancias en promedio del 0,5 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina descendió a los 519 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 15 pesos, a 1.395 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista retrocedió a 1.367 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó a 1.430 pesos para la venta. El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) también desescaló, a 1.1439,75 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) se mantuvo estable a 1.402,08 pesos por unidad. EFE

lgu/sbb