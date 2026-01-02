La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,45 %

Buenos Aires, 2 ene (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una subida del 2,45 % hasta las 3.126.292,19 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un alza del 2,26 % para quedar en 128.130.123,53 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más ganaron fueron las de Ternium Argentina (+4,16 %), Central Puerto (+3,73 %) y Bolsas y Mercados Argentinos (+3,69 %).

En tanto, las que más perdieron fueron Transener (-2,58 %) y Transportadora de Gas Norte (-2,18 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con una leve tendencia a la baja, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 553 puntos básicos.

En el primer día del nuevo esquema de intervención cambiaria entre bandas establecido por Gobierno argentino, el dólar estadounidense subió 15 pesos en el mercado oficial de divisas, donde cerró a 1.495 pesos para la venta al público en el Banco Nación, mientras que en la plaza oficial mayorista se disparó 20 pesos y quedó a 1.475 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ quedó estable a 1.530 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió un 1,2 %, a 1.542,51 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 1,7 %, a los 1.506,21 pesos por unidad.

EFE

fpe/nvm