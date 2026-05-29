La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,49 %

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Buenos Aires, 28 may (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una subida del 2,49 %, hasta las 3.166.406,61 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 2,53 %, a 133.826.340 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Telecom Argentina (+5,5 %) y Sociedad Comercial del Plata (+4,8 %), mientras que la única que bajó fue Banco de Valores (-0,6 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con mejoras de hasta el 0,7 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a 493 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.430 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.408 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo a 1.430 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,15 %, a 1.487,79 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,1 %, a 1.434,32 pesos por unidad. EFE

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