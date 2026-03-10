La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,56 %

1 minuto

Buenos Aires, 10 mar (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con un alza de 2,56 %, hasta las 2.700.255,24 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un avance del 2,29 %, hasta los 110.922.513,02 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Metrogas (+6,8 %), Transportadora Gas del Norte (+6,6 %) y Central Puerto (+6,1 %).

Por el contrario, cerraron en negativo las acciones de Aluar (-0,6 %) e YPF (-0,5 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron alzas de hasta 1,5 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 555 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 15 pesos, a 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.399 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo en 1.425 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) descendió 0,8 %, a 1.462,51 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,6 %, a 1.422,12 pesos por unidad. EFE

nk/rrt