The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,56 %

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 10 mar (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con un alza de 2,56 %, hasta las 2.700.255,24 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un avance del 2,29 %, hasta los 110.922.513,02 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Metrogas (+6,8 %), Transportadora Gas del Norte (+6,6 %) y Central Puerto (+6,1 %).

Por el contrario, cerraron en negativo las acciones de Aluar (-0,6 %) e YPF (-0,5 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron alzas de hasta 1,5 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 555 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 15 pesos, a 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.399 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo en 1.425 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) descendió 0,8 %, a 1.462,51 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,6 %, a 1.422,12 pesos por unidad. EFE

nk/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR