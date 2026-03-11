The Swiss voice in the world since 1935
La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,61 %

Buenos Aires, 11 mar (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con un alza de 2,61 %, hasta las 2.770.634,71 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un avance del 2,94 %, hasta los 114.181.881,67 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Grupo Financiero Valores (+9,2 %), Sociedad Comercial del Plata (+6,7 %) y Metrogas (+6,5 %).

Por el contrario, cerraron en negativo las acciones de Bolsas y Mercados Argentinos (-0,8 %), Loma Negra (-0,2 %) e IRSA (-0,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 552 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.395 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó a 1.415 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) descendió un 0,4 %, a 1.456,26 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,6 %, a 1.413,80 pesos por unidad. EFE

