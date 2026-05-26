La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,75 %

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Buenos Aires, 26 may (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una subida del 2,75 %, hasta las 2.924.355,74 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 2,81 %, a 123.412.069,76 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Telecom Argentina (+8,5 %) y BBVA Argentina (+8,2 %), mientras que solo bajaron las acciones de Transener (-1,5 %) y Transportador Gas del Norte (-0,8 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con mejoras de hasta el 1,6 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a 508 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.430 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.410 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 15 pesos, a 1.440 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,1 %, a 1.488,94 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzo a 1.432,61 pesos por unidad. EFE

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