La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,82 %

Buenos Aires, 10 feb (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una subida del 2,82 %, hasta las 3.060.605,62 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un incremento del 2,63 % para quedar en 125.130.793,95 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más se valorizaron fueron las de Transportadora de Gas del Norte (+5,7 %), Pampa Energía (+4,18 %) y Grupo Financiero Galicia (+4,16 %)

En tanto, cerraron en terreno negativo Transener (-1 %) y Aluar Aluminio Argentino (-0,15 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos quedaron en promedio estables, en tanto que el índice de riesgo de Argentina subió a 507 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó a 1.440 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también bajó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.406 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo a 1.425 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.477,67 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.432,85 pesos por unidad. EFE

