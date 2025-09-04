La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,91 %

2 minutos

Buenos Aires, 4 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una subida del 2,91 %, hasta las 1.990.319,80 unidades.

También el índice general S&P BYMA cerró con un ascenso del 3,27 %, para quedar en 84.684.452,01 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Grupo Supervielle (+6,1 %), Grupo Financiero Galicia (+4,7 %) e YPF (+4,6 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Sociedad Comercial del Plata (-2 %), Ternium (-1,5 %) y Aluar (-1,1 %).

Los títulos públicos argentinos avanzaron un 0,3 % promedio en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina bajó el 0,6 %, a los 893 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense en el estatal Banco Nación se mantuvo en 1.375 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista, el valor de la moneda estadounidense subió a 1.362,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 15 pesos, a 1.365 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) avanzó el 0,7 %, a 1.380,95 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió el 0,6 %, hasta los 1.378,31 pesos por dólar. EFE

nk/sbb