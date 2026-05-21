La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 3,19 %

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Buenos Aires, 21 may (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una subida del 3,19 %, hasta las 2.877.438,50 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 2,70 %, a 120.876.287,39 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subiron fueron las de BBBVA Argentina (+8,5 %) y Banco Macro (+8,4 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Transener (-1,4 %) y Grupo Financiero Valores (-0,5 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta 1,3 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a 519 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 10 pesos, a 1.410 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.389,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ retrocedió 5 pesos, y cerró en 1.425 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), bajó 0,8 %, a 1.478,99 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,4 %, a 1.426,11 pesos por unidad. EFE

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