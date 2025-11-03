La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 3,39 %

Buenos Aires, 3 nov (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una subida del 3,39 %, hasta las 3.104.495,27 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA avanzaron 3,26 %, hasta los 127.979.157,17 puntos.

Entre las líderes, los mayores ascensos fueron para las acciones de Telecom Argentina (+11,8 %), Ternium (+8,4 %) y BBVA Argentina (+6,5 %).

Por el contrario, solo cerraron en negativo los papeles de Loma Negra (-1,7 %) y Transportadora Gas del Sur (-0,8 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares retrocedieron entre el 0,2 % y el 1,1 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 665 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el precio del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.500 pesos para la venta al público.

En la plaza oficial mayorista, el dólar subió a 1.479,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo en 1.445 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia mixta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió un 1 %, hasta los 1.521,99 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó un 1,6 %, a 1.500,47 pesos por dólar. EFE

