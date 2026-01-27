La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 3,60 %

2 minutos

Buenos Aires, 27 ene (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una subida del 3,60 %, hasta las 3.244.319,97 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una subida del 3,47 % para quedar en 131.984.340 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más se valorizaron fueron las de Cresud (+9,84 %), Edenor (+6,6 %) e IRSA (+6,5 %).

Cerraron en terreno negativo Ternium Argentina, con una baja del 1,98 % y Aluar (-4,07 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares tuvieron una mejora promedio de 1 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina bajó a 494 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió cinco unidades hasta 1.465 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también aumentó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.442,5 pesos por unidad.

Este martes el Banco Central argentino compró este lunes en el mercado cambiario oficial 32 millones de dólares.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo en 1.490 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.504,56 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.464,66 pesos por unidad. EFE

smo/nvm