La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 4,43 %

1 minuto

Buenos Aires, 6 may (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una subida del 4,43 %, hasta las 2.881.352,28 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 3,34 %, a 119.171.078,97 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Banco Macro (+10,3 %) y Central Puerto (+7.6 %), mientras que solo cerraron en terreno negativo los papeles de YPF (-1,6 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 2,3 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a 514 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.410 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista retrocedió a 1.387,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó 15 pesos, a 1.400 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.479,87 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,1 %, a 1.427,88 pesos por unidad. EFE

nk/cpy