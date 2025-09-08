La Bolsa de Buenos Aires se desploma el 13,25 % tras derrota electoral de Milei

Buenos Aires, 8 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con un derrumbe del 13,25 %, hasta las 1.732.923,77 unidades, en una muy adversa reacción del mercado al revés electoral del partido del presidente argentino, Javier Milei.

También el índice general S&P BYMA cerró con un desplome del 13,34 %, hasta los 73.649.157,94 puntos.

Casi todas las acciones líderes sufrieron un severo castigo, pero las mayores caídas fueron para los papeles del sector bancario y energético.

Así, los mayores descensos fueron para Metrogas (-21 %), Grupo Supervielle (-20,3 %), BBVA Argentina (-20,3 %), Grupo Financiero Galicia (-20,1 %), Banco Macro (-19,3 %) y Edenor (-17,1 %).

Este domingo, el peronismo, principal fuerza de oposición en Argentina, se impuso en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, por 13,57 puntos de diferencia por sobre la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera Milei.

El resultado, que ha sorprendido al mercado por su magnitud, sienta un negativo precedente para el partido gobernante de cara a los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre en Argentina y las posibilidades futuras del Gobierno para avanzar en reformas estructurales en el Parlamento.

«La reacción del mercado al resultado electoral fue adversa, con suba del dólar y caídas importantes en bonos y acciones. La situación no es para nada fácil y representará desafíos para el Gobierno, que creemos deberá administrar costos», observó en un informe Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

Los títulos públicos argentinos en dólares sufrieron caídas de entre el 5,6 % y el 10,4 %, mientras que el índice de riesgo país de Argentina trepó a 1.100 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense en el estatal Banco Nación saltó 45 pesos, a un nuevo valor máximo de cierre de 1.425 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista, el valor de la moneda estadounidense escaló a 1.405 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 15 pesos, a 1.385 pesos para la venta -aunque tocó los 1.420 durante la jornada-, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) avanzó 3,5 %, a 1.439,27 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 3,7 %, hasta los 1.434,92 pesos por dólar. EFE

