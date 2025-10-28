La Bolsa de Buenos Aires sube 5,59 % y el precio del dólares vuelve a trepar

2 minutos

Buenos Aires, 28 oct (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con un alza del 5,59 %, hasta las 2.670.387,93 unidades, mientras que el valor del dólar estadounidense volvió a crecer.

Por su parte, el índice general S&P BYMA avanzó 5,44 %, hasta los 110.091.619,91 puntos.

De este modo, la Bolsa extendió su positiva reacción al triunfo obtenido por el partido del presidente argentino, Javier Milei, en los comicios legislativos del pasado domingo.

Todas las líderes cerraron en terreno positivo, pero las mayores subidas fueron para las acciones de Sociedad Comercial del Plata (+16 %), Edenor (+9,9 %), Aluar (+9,2 %) y Transener (+9,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares avanzaron entre el 0,6 % y el 2,2 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 690 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el precio del dólar estadounidense, que este lunes había registrado un fuerte retroceso, subió este martes 35 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.495 pesos para la venta al público.

En la plaza oficial mayorista, el dólar creció 41 pesos, a 1.471 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ avanzó 5 pesos, a 1.470 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron al alza.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió un 1,8 %, hasta los 1.485,89 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) se incrementó un 2,6 %, a 1.477,87 pesos por dólar. EFE

nk/lar