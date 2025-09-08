La Bolsa de Buenos Aires sufre un desplome del 12,4 % tras duro revés electoral de Milei
Buenos Aires, 8 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires abrió este lunes con una fuerte caída del 12,47 %, hasta las 1.748.597,96 unidades.
También el índice general S&P BYMA abrió con un desplome del 12,38 %, para quedar en 74.466.009 puntos.
La caída en la Bolsa de Buenos Aires se produce tras la contundente derrota del partido de Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA) a manos del peronismo, en las elecciones legislativas del domingo en la provincia de Buenos Aires. EFE
