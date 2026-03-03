La Bolsa de Fráncfort cae el 3,44 % y Beiersdorf (Nivea) se desploma más del 20 %

Fráncfort (Alemania), 3 mar (EFE).- La Bolsa de Fráncfort cayó este martes un 3,44 % debido a la guerra en Irán y la inestabilidad en Oriente Medio, que ha disparado el precio del petróleo y el gas, lo que previsiblemente elevará la inflación y lastrará el crecimiento.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 3,44 % en 23.790,65 puntos, mínimo desde hace tres meses y acumula una caída desde el comienzo de la semana del 6 %.

Los inversores temen una crisis energética si se interrumpen el transporte de energía a través del estrecho de Ormuz, una ruta muy importante del crudo y el gas, por lo que cayeron en bolsa las empresas químicas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que los ataques a Irán durarán cuatro o cinco semanas, pero se podrían prolongar más.

Los inversores venden activos de riesgo como las acciones y se refugian en el franco suizo, el dólar y los metales preciosos.

El precio del barril de crudo Brent se acercó a los 84 dólares y el del gas natural superó los 63 dólares por megavatio hora (MWh), lo que supone nuevos máximos desde febrero de 2025.

Tan solo un título subió en Fráncfort: Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort (+2,1 %) después de que algunos bancos de inversión recomendaron la compra de sus acciones porque se beneficiará de las turbulencias financieras.

Beiersdorf, que produce productos de la marca Nivea, se desplomó un 20,1 %, hasta 83,66 euros, después de presentar resultados y pronósticos.

El fabricante de semiconductores Infineon bajó un 6,2 %, hasta 41,68 euros, y Siemens cayó un 4,9 %, hasta 226,45 euros.

La farmacéutica y química Bayer cayó un 5,7 %, hasta 38,31 euros, y en el MDAX de empresas medianas Wacker Chemie bajó un 7,8 %, hasta 69,95 euros, y Lanxess se dejó un 6,7 %, hasta 16,83 euros. EFE

