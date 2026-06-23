La Bolsa de Fráncfort cae un 0,98 % por la recogida de beneficios en las tecnológicas

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Fráncfort (Alemania), 23 jun (EFE).- La Bolsa de Fráncfort bajó este martes un 0,98 % arrastrada por la recogida de beneficios en las tecnológicas tras el desplome en Asia y en Wall Street.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, retrocedió hasta los 24.893,58 puntos al cierre.

La recogida de beneficios en las tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial (IA) fueron tan fuertes en Asia que en Corea de Sur se interrumpió la negociación.

Fráncfort se vio arrastrada por la tendencia y las empresas que construyen centros de datos anotaron pérdidas considerables.

El fabricante de semiconductores Infineon bajó un 6,3 %, la constructora Hochtief, controlada por ACS, perdió un 4,3 %, y Siemens Energy, matriz de Gamesa, cedió un 3,9 %.

La empresa SAP, especializada en ‘software’ para empresas, ganó un 1,7 %, pero la inmobiliaria Vonovia cayó un 2,9 % después de emitir deuda convertible.

La compañía de energías renovables RWE subió un 0,1 % tras ampliar capital para pagar el aumento de su participación hasta el 55 % en el gestor de redes de electricidad Amprion. EFE

aia/mra